«Хунта», «бандеровцы», «фашисты», «поедатели снегирей» – все это хорошо знакомые всем украинцам эпитеты, которыми россияне в последнее время обзывают граждан Украины, но теперь появилась новая характеристика нашей страны.

Теперь Украина – это «пиратское государство». Об этом в своем видеоблоге отметил украинский журналист , передает

В связи с задержанием судна «Норд» из оккупированного Крыма в России началась настоящая истерика. Россияне требуют вернуть судно и продолжают сами себя уговаривать с новой силой, что «Крым – наш», то есть российский.

«Хочется сказать россиянам, что, если они что-то украли год, два или три года назад, то это не значит, что оно стало российским, это значит, что они пользуются ворованным», – отметил журналист.

По его словам, самое смешное, что заявили в российском МИДе – это то, что украинская власть, задержав судно «Норд», просто хотела отомстить крымчанам за их сознательный выбор в 2014 году. отмечает, что на эту тему уже было сказано очень много, к тому же, первым лицом российского государства. Путин уже не единожды рассказывал, что российская армия провела спецоперацию по захвату Крыма и иллюзию о том, что Крым охотно присоединился к России можно оставить только доверчивым гражданам , а, если вспомнить, как происходил захват украинских кораблей российским спецназом, то тогда вопрос о пиратстве будет иметь совсем другой смысл.















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