США ввели санкции против главного банка для расчетов между Россией и Сирией Расширенный санкционный список Минфин США представил 6 апреля. В него был включены 24 бизнесмена и чиновника, а также несколько компаний, в том числе «Рособоронэкспорт» и РФК. «Российская финансовая корпорация» (РФК), включенная США в расширенный санкционный список, является главным банком для расчетов между Россией и Сирией, сообщили несколько источников The Bell, информирует svodka.net. В комментарии Минфина США к санкционному списку говорилось, что ограничительные меры применяются к РФК из-за того, что банк принадлежит «Рособоронэкспорту», поставляющему в Сирию оружие. Источники The Bell, в свою очередь, указывают, что через РФК выполнялись межправительственные расчеты между Россией и Сирией. «Другие банки, через которые можно было проводить такие расчеты, мне неизвестны», — сказал один из собеседников The Bell. Читайте: Последние новости: В США завершили эпоху мягкой политики по отношению к РФ «Логично, что остальные госбанки от этой токсичности были избавлены — операции с Сирией для любого из них могли закончиться ужесточением санкций», — говорит учитель кафедры международного права МГУ Сергей Гландин. «Российская финансовая корпорация» занимает 186 место в российской банковской системе по размеру активов. Основными клиентами банка являются контрагенты «Ростеха», в состав которого входит «Рособоронэкспорт», владеющий РФК. Расширенный санкционный список Минфин США представил 6 апреля. В него был включены 24 бизнесмена и чиновника, а также несколько компаний, в том числе «Рособоронэкспорт» и РФК.



