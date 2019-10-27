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Нардеп от ПЕС намекнула, что Зе не бессмертен
27.10.2019 12:55

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина сделала критическое замечание в сторону президента Украины Владимира Зеленского после инцидента в Золотом.  

Она сравнила его с сепаратистами и намекнула, что Зе не бессмертен.

Нардеп от ПЕС намекнула, что Зе не бессмертен

"Так разговаривать себе с нашими защитниками даже не все сепаратисты позволяли.

 

Кто-то думает, что он бессмертен", - написала депутат в Facebook.

В России заявили, что из-за инцидента с участием президента Украины Владимира Зеленского в Золотом, саммит нормандской четверки откладывается. Об этом в Twitter сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

"Бойко (Юрий Бойко, руководитель "Оппозиционной платформы - за жизнь" - Ред.) прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск.

 

Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в неясное будущее.

 

Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО.

 

Да, готовность нулевая", - говорится в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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