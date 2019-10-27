|Нардеп от ПЕС намекнула, что Зе не бессмертен
|27.10.2019 12:55
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Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина сделала критическое замечание в сторону президента Украины Владимира Зеленского после инцидента в Золотом.
Она сравнила его с сепаратистами и намекнула, что Зе не бессмертен.
В России заявили, что из-за инцидента с участием президента Украины Владимира Зеленского в Золотом, саммит нормандской четверки откладывается. Об этом в Twitter сообщил российский сенатор Алексей Пушков.