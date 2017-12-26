В Донецке нашли нового «врага народа». Это учитель одного из донецких лицеев Григорий Штейн, который в общении со своими учениками легкомысленно назвал вещи своими именами и заявил, что войну в Донбассе начала Россия, которая пришла в Донецк отбирать украинскую землю.

Добрые ученики вступили с учителем в дискуссию и стали защищать ДНР, а сам разговор тайком записали на видео и выложили в интернет. На учителя донесли куда надо, и теперь ему остается надеяться только на чудо. ДНРовцы бросали людей на подвал и за меньшие грехи, информирует еizvestia.com.

После того, как видео было выложено в сеть, в сепаратистских публиках началась травля Григория Штейна. Призывают и расстрелять и повесить. Украинский интеллигент с еврейской фамилией — идеальный враг «патриотов Донбасса». Не буду цитировать комментарии, которые пишут доблестные донецкие «антифашисты», деды которых победили нацизм. Думаю, вы сами уже примерно догадываетесь, что пишут.

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