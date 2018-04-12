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Приймачук: Пусть вас не успокаивают неудачные запуски ракет или смешно дымящий "Адмирал Кузнецов". РФ очень нарастила военный потенциал
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12.04.2018 13:10
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Президент РФ Владимир Путин за 18 лет правления нарастил серьезный
военно-промышленный потенциал за счет нефтегазовых денег. Не стоит
недооценивать противника, даже если его авианосец "Адмирал
Кузнецов" был спущен на воду в 1985 году, заявил "ГОРДОН" директор
"Центрального проектного института" Министерства обороны Украины,
военный строитель и инженер полковник запаса Олег Приймачук,
разрабатывавший проект по ликвидации ядерного вооружения. В начале
ноября 2016 года тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во
главе группы ВМФ России вошел в акваторию Средиземного моря и
направился к берегам Сирии. Из авианосца постоянно валил черный
дым. Это вызвало массу шуток в соцсетях Скриншот: Тэлеканал
Белсат / YouTube Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил
директор "Центрального проектного института" Министерства
обороны Украины, военный строитель и инженер полковник запаса Олег
Приймачук, который вместе со своим коллективом разрабатывал проект
по ликвидации ядерного вооружения в Украине в 1990-х."Сколько
сейчас в России ядерных боеголовок? Точно не знаю, но президент РФ
Путин за 18 лет правления за счет нефтегазовых денег нарастил
серьезный потенциал. И пусть вас не успокаивают неудачные запуски
российских ракет или смешно дымящий у берегов Сирии авианосец
"Адмирал Кузнецов". Поверьте, Россия очень нарастила свой
военно-промышленный потенциал", – рассказал Приймачук.Он
отметил, что глава РФ за годы своего президентства вернул в
госсобственность много военных объектов, которые были
приватизированы в 1991–1999 годах, когда президентом России был
Борис Ельцин."Путин отменил очень много указов Ельцина, которые
способствовали распродаже военно-промышленного комплекса, заставил
заводы и конструкторские бюро работать на военную отрасль, построил
новый космодром взамен Байконура, где приходилось аренду Казахстану
платить за испытания и пуски ракет. В общем, у нас очень сильный
враг, недооценивать его нельзя", – отметил Приймачук.В начале
ноября 2016 года стало известно, что авианосная ударная группа
военно-морского флота России во главе с тяжелым авианесущим
крейсером "Адмирал Кузнецов" вошла в акваторию Средиземного моря и
направилась к берегам Сирии. В связи с прохождением российских
военных кораблей в территориальных водах Великобритании был
приведен в состояние повышенной военный готовности королевский
флот.На многочисленных фото и видео, зафиксировавших поход
военно-морского флота РФ, был запечатлен и "Адмирал Кузнецов", из
которого постоянно валил черный дым. Это вызвало массу шуток в
соцсетях. В ноябре и декабре 2016 года с палубы авианосца дважды
падали в море истребители: МиГ-29 и Су-33, которые
выполняли боевые задачи в Сирии.6 января 2017 года "Адмирал
Кузнецов" покинул зону конфликта в рамках сокращения
военного присутствия России в Сирии."Адмирал Кузнецов" был спущен
на воду в 1985 году. Это единственный авианосец в составе ВМФ
России и последний введенный в эксплуатацию в СССР.
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