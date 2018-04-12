Президент РФ Владимир Путин за 18 лет правления нарастил серьезный военно-промышленный потенциал за счет нефтегазовых денег. Не стоит недооценивать противника, даже если его авианосец "Адмирал Кузнецов" был спущен на воду в 1985 году, заявил "ГОРДОН" директор "Центрального проектного института" Министерства обороны Украины, военный строитель и инженер полковник запаса Олег Приймачук, разрабатывавший проект по ликвидации ядерного вооружения. В начале ноября 2016 года тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во главе группы ВМФ России вошел в акваторию Средиземного моря и направился к берегам Сирии. Из авианосца постоянно валил черный дым. Это вызвало массу шуток в соцсетях Скриншот: Тэлеканал Белсат / YouTube Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил директор "Центрального проектного института" Министерства обороны Украины, военный строитель и инженер полковник запаса Олег Приймачук, который вместе со своим коллективом разрабатывал проект по ликвидации ядерного вооружения в Украине в 1990-х."Сколько сейчас в России ядерных боеголовок? Точно не знаю, но президент РФ Путин за 18 лет правления за счет нефтегазовых денег нарастил серьезный потенциал. И пусть вас не успокаивают неудачные запуски российских ракет или смешно дымящий у берегов Сирии авианосец "Адмирал Кузнецов". Поверьте, Россия очень нарастила свой военно-промышленный потенциал", – рассказал Приймачук.Он отметил, что глава РФ за годы своего президентства вернул в госсобственность много военных объектов, которые были приватизированы в 1991–1999 годах, когда президентом России был Борис Ельцин."Путин отменил очень много указов Ельцина, которые способствовали распродаже военно-промышленного комплекса, заставил заводы и конструкторские бюро работать на военную отрасль, построил новый космодром взамен Байконура, где приходилось аренду Казахстану платить за испытания и пуски ракет. В общем, у нас очень сильный враг, недооценивать его нельзя", – отметил Приймачук.В начале ноября 2016 года стало известно, что авианосная ударная группа военно-морского флота России во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" вошла в акваторию Средиземного моря и направилась к берегам Сирии. В связи с прохождением российских военных кораблей в территориальных водах Великобритании был приведен в состояние повышенной военный готовности королевский флот.На многочисленных фото и видео, зафиксировавших поход военно-морского флота РФ, был запечатлен и "Адмирал Кузнецов", из которого постоянно валил черный дым. Это вызвало массу шуток в соцсетях. В ноябре и декабре 2016 года с палубы авианосца дважды падали в море истребители: МиГ-29 и Су-33, которые выполняли боевые задачи в Сирии.6 января 2017 года "Адмирал Кузнецов" покинул зону конфликта в рамках сокращения военного присутствия России в Сирии."Адмирал Кузнецов" был спущен на воду в 1985 году. Это единственный авианосец в составе ВМФ России и последний введенный в эксплуатацию в СССР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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