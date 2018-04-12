Компания Apple планирует снять сериал по мотивам цикла «Основание» культового фантаста Айзека Азимова. Об этом пишет Deadline.

Шоураннерами проекта стали сценарист Дэвид Гойер и продюсер Джош Фридман. Созданием сериала займется киностудия Skydance Television. Другие детали проекта пока неизвестны, информирует svodka.net.

Цикл «Основание» Азимова состоит из семи научно-фантастических книг — трех классических, четырех — написаных позже. «Основание» рассказывает историю Галактической империи, эти романы традиционно считаются одними из лучших во всей культуре фантастики.

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