|В Афганистане талибы штурмовали правительственный комплекс: десятки погибших
|12.04.2018 13:17
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Сегодня ночью боевики радикального исламистского движения "Талибан" совершили масштабную атаку на объект сил безопасности в центральной части Афганистана в округе Худжа-Омари. Об этом сообщает со ссылкой на АР.
В результате атаки погибли 15 силовиков и высокопоставленных чиновников, а также 45 боевиков.
Погибшими чиновниками были губернатор округа, директор разведывательной службы и заместитель руководителя полиции.
В нападении также были убиты 7 сотрудников полиции и 5
представителей разведывательного органа страны, известного под
названием NDS
Стоит отметить, что на данный момент почти вся провинция
находится под властью талибов.