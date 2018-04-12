В четверг, 12 апреля, дочь экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль подтвердила, что выписалась из больницы, однако пока не хочет встречаться с сотрудниками посольства России в Великобритании и двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. Об этом сообщает NEWSONE.

Известно, что Юлия Скрипаль общается с друзьями и семьей, а также получает информацию о ходе расследования отравления. Девушка осведомлена, что сотрудники российского посольства в Великобритании предложили ей свою помощь, но в настоящее время она не хочет ее принимать.

"Я в безопасности, и мое состояние улучшается, но я все еще не готова дать подробное интервью СМИ, как мне хотелось бы однажды сделать. Хочу подчеркнуть, что никто не может говорить за меня или за моего отца, кроме нас самих. Я благодарна своей двоюродной сестре Виктории за ее беспокойство о нас, но прошу ее пока не пытаться навестить нас или как-либо связаться со мной. Ее мнение и утверждения - не мои и не моего отца", - сказано в заявлении Юлии Скрипаль.

Тем не менее, посольство Российской Федерации в Великобритании усомнилось в подлинности заявления дочери бывшего шпиона Юлии Скрипаль об отказе от помощи со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В российским дипведомстве считают, что тот факт, что заявление от имени Скрипаль было обнародовано полицией укрепляет опасения, что девушку удерживают насильно.

"Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром – консулами, журналистами, родственниками", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net, сотрудники Организации по запрещению химического оружия завершили Расследование отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания).

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