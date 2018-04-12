NASA обнародовало ролик, в котором известные астронавты дают ответы на вопросы об их работе в космосе, о быте на МКС и смешных моментах.

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Данное видео было опубликовано на канале издания Wired в YouTube, информирует svodka.net.

В ролике снялись Джеффри Хоффман, Крис Хадфилд, Джерри Линенджер, Леланд Мелвин, Мэй Дж. Джеймисон, Майкл Массимино и Николь Стотт.

Астронавты дали ответы на 50 вопросов, которые больше только волнуют обычных граждан, передают новости технологий.

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