|В НБУ допускают дальнейшее повышение учетной ставки
|12.04.2018 13:24
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Национальный банк предполагает, что в случае необходимости, может повысить учетную ставку. Об этом на пресс-брифинге относительно решений Правления НБУ по монетарной политике - апрель 2018 года сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает
"В случае усиления фундаментальных инфляционных рисков,
Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки для
возвращения инфляции к установленным среднесрочным целям", -
сообщил Сологуб.
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