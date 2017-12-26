Верховный суд Австрии приостановил рассмотрение дела Фирташа до тех пор, пока суд Европейского союза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции бизнесмена, сообщил его адвокат. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фирташу предоставили отсрочку от экстрадиции из Австрии в США Фото: ЕРА "Верховный суд постановил приостановить экстрадицию Фирташа до рассмотрения его обращения", – отметил адвокат.По его словам, главный суд Австрии также приостановил собственное рассмотрение дела до тех пор, пока суд Европейского союза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, с тех пор он находится в Австрии, ожидая решения об экстрадиции в Соединенные Штаты. В Америке бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.В апреле 2015 года Земельный суд Вены отказал США в экстрадиции украинца. Прокуратура оспорила это решение, но на период рассмотрения жалобы бизнесмена в Конституционном суде, в которой он требовал признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и США, рассмотрение апелляции было приостановлено.В августе 2016 года Конституционный суд Австрии отказал в рассмотрении ходатайства Фирташа. Таким образом, суд смог рассмотреть апелляционную жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции бизнесмена в США.21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены признал допустимой экстрадицию Фирташа в США. Бизнесмен оспорил это решение в Верховном суде Австрии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки суд экстрадиции фирташа сша австрии Теги: политика