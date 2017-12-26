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Верховный суд Австрии приостановил экстрадицию Фирташа в США – адвокат
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26.12.2017 19:18
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Верховный суд Австрии приостановил рассмотрение дела Фирташа до тех
пор, пока суд Европейского союза не вынесет предварительное решение
о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против
экстрадиции бизнесмена, сообщил его адвокат. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Фирташу предоставили отсрочку от
экстрадиции из Австрии в США Фото: ЕРА "Верховный суд постановил
приостановить экстрадицию Фирташа до рассмотрения его
обращения", – отметил адвокат.По его словам, главный суд
Австрии также приостановил собственное рассмотрение дела до тех
пор, пока суд Европейского союза не вынесет предварительное решение
о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против
экстрадиции Фирташа.Фирташа задержали 12 марта 2014 года в
Вене по запросу Федерального бюро расследований США, с тех пор он
находится в Австрии, ожидая решения об экстрадиции в Соединенные
Штаты. В Америке бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей
для получения лицензии на разработку месторождений титана.В апреле
2015 года Земельный суд Вены отказал США в экстрадиции
украинца. Прокуратура оспорила это решение, но на период
рассмотрения жалобы бизнесмена в Конституционном суде, в
которой он требовал признать неконституционным соглашение об
экстрадиции между Австрией и США, рассмотрение апелляции было
приостановлено.В августе 2016 года Конституционный суд
Австрии отказал в рассмотрении ходатайства Фирташа. Таким
образом, суд смог рассмотреть апелляционную жалобу прокуратуры на
решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции бизнесмена в
США.21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены признал
допустимой экстрадицию Фирташа в США. Бизнесмен оспорил это решение
в Верховном суде Австрии.
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