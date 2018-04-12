В связи с проблемой дефицита мест на кладбищах предлагает изменить нынешние правила и позволить биозахоронения не только на кладбищах, но и в лесопарках и парках культуры и отдыха.

Проект соответствующего закона №8248 правительство подало в Верховную Раду 5 апреля, передает со ссылкой на .

В законе биозахоронение определяется как захоронение тела с использованием биоразлагаемых в течение 5 лет материалов. При этом установка могильных плит, памятников или других надгробий не предусмотрена, возможна лишь установка "информационной таблички".

Отмечается, что проводить такие захоронения в парках и лесопарках можно будет при согласии местные властей и наличии для этого свободных участков.

Также предлагает ввести понятие "подхоронения", то есть позволить хоронить умерших в уже существующих могилах, однако только спустя 20 лет с момента последнего захоронения. Для этого также понадобиться согласие владельца (держателя) такой могилы или, за его отсутствия, местных властей.

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