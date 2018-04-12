Проведя анализ информации из открытых источников, волонтеры определили наиболее вероятное место, откуда прилетели вертолеты Ми-8, скинувшие химическое вещество над городом Дума.

Как сообщается в материалах расследования Bellingcat, наблюдатели заметили два вертолета Ми-8, двигавшихся на юго-запад от авиабазы Думайр, принадлежащей Военно-воздушным силам Сирии, в направлении Думы за полчаса до вероятной химической атаки в Думе.

Сообщается, что согласно материалам, атаки было две. Первая произошла около 16.00 по местному времени возле пекарни на улице Омара бен Аль-Хаттаба, тогда пострадало 15 человек. Вторая произошла в 19.30 на площади Аль-Шухада. Согласно данным, в результате этой атаки погибло 55 человек, ещё 860 пострадали. По данным сирийской добровольческой организации «Белые каски», во время второй атаки погибло 43 человека и 500 пострадали.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Отмечается, что возле пекарни люди отравились именно хлором. Однако, сообщается, что симтомы пострадавших при атаке в 19.30 не совсем похожи на отравление хлором. «Хлор самостоятельно не может вызвать такие симптомы, потому что он вызывает удушье, он не влияет на нервную систему. Были симптомы, свидетельствующие об органических соединениях фосфора в газовой категории зарин. Но запах хлора присутствовал и в этом месте», — рассказал доктор, имя которого скрыто.

Также аналитики проанализировали 6 видеозаписей, которые появились в интренете после инцидента и демонстрируют его последствия. На них заметили желтые баллоны для сжатого газа. Такие же ранее находили на местах химических атак с применением хлора в городах Алеппо, Саракиб и Хан-аль-Ассан в 2017 году.

«По имеющимся данным, очень вероятно, что более 34 жертв, погибших при атаке на жилой дом в 19.30 в районе площади Аль-Шухада были убиты в результате газового баллона, наполненного, скорее только, хлорным газом, скинутого из вертолета, который прилетел с авиабазы Думайри», — подытожили Bellingcat.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира