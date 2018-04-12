|Скоро или совсем нескоро? Трамп сделал заявление относительно атаки на Сирию
|12.04.2018 13:29
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Американский руководитель написал в Twitter, что нападение может произойти «очень скоро или совсем нескоро».
«Никогда не говорил, когда произойдет набег на Сирию. Может быть очень скоро или совсем не так скоро! В любом случае США, в частности моя власть, проделали большую работу по избавлению от «ИГИЛ» в регионе. Где наше «Спасибо Америке?», — сказано в сообщении.
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