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Скоро или совсем нескоро? Трамп сделал заявление относительно атаки на Сирию
12.04.2018 13:29
Скоро или совсем нескоро? Трамп сделал заявление относительно атаки на Сирию Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл конкретную дату ракетного удара по территории Сирии.

Американский руководитель написал в Twitter, что нападение может произойти «очень скоро или совсем нескоро».

«Никогда не говорил, когда произойдет набег на Сирию. Может быть очень скоро или совсем не так скоро! В любом случае США, в частности моя власть, проделали большую работу по избавлению от «ИГИЛ» в регионе. Где наше «Спасибо Америке?», — сказано в сообщении.

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Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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