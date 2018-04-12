В Содружество независимых государств входят 11 стран — все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских стран, вступивших в ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабмину начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ.

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Об этом он заявил на XI киевском форуме по безопасности.

Порошенко предложил «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске». Кроме того, президент поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, «на предмет соответствия национальным интересам».

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Также президент пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

В силе останутся пункты документа, в которых отмечается, что стороны «уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ», отметил президент.

«Кроме того, я предложу правительству подготовить предложение о прекращении членства в уставных органах СНГ», — заявил Порошенко, подчеркнув, что Украина не является полноценным членом СНГ, следовательно не может выйти из этого органа.

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Как заявил Порошенко, этот договор не совместим с национальными интересами Украины и реализацией ее «права на самооборону».

Как сообщали новости дня, в Содружество независимых государств входят 11 стран — все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских стран, вступивших в ЕС.

В феврале 2014 года Украина отказалась от дальнейшего председательства в СНГ. В марте 2014 года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в СНГ, но с тех пор страна не подавала официальной заявки.

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