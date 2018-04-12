Начальник раздольненского изолятора временного содержания Валерий Ткаченко заявил, что его заставили В суде Ткаченко выступал в качестве “пострадавшего“.На заседании представили видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых снят Балух и сотрудник ИВС. По данным издания, запись свидетельствует, что конфликт начал сотрудник правоохранительных органов.По словам Ткаченко, его заставили Во время заседания Балух заявил, что Ткаченко часто задевал его словесно и физически.Следующие судебные заседания пройдут 15–16 мая.О том, что Балуха избил конвой, в апреле этого года заявляла адвокат активиста Ольга Динзе. По ее данным, случай произошел в марте.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. В августе 2017 года крымский “суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ.2 октября того же года “суд” отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом “суда“. В январе 2018-го Раздольненский районный “суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта “Верховный суд” аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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