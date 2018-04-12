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Начальник изолятора, в котором избили Балуха, дал показания в “суде” Крыма в качестве “потерпевшего”
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12.04.2018 13:34
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Начальник раздольненского изолятора временного содержания Валерий
Ткаченко заявил, что его заставили В суде Ткаченко выступал в
качестве “пострадавшего“.На заседании представили видеозаписи с
камер видеонаблюдения, на которых снят Балух и сотрудник ИВС. По
данным издания, запись свидетельствует, что конфликт начал
сотрудник правоохранительных органов.По словам Ткаченко, его
заставили Во время заседания Балух заявил, что Ткаченко часто
задевал его словесно и физически.Следующие судебные заседания
пройдут 15–16 мая.О том, что Балуха избил конвой, в апреле этого
года заявляла адвокат активиста Ольга Динзе. По ее данным, случай
произошел в марте.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма,
был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в
ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые
шашки. В августе 2017 года крымский “суд” приговорил Балуха к трем
годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение
боеприпасов и взрывчатых веществ.2 октября того же года “суд”
отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело
отправили на новое судебное рассмотрение другим составом “суда“. В
январе 2018-го Раздольненский районный “суд” приговорил Балуха к
трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и
штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта
“Верховный суд” аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт
о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех
лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
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