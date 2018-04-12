Древние цивилизации оставили нам немало сюрпризов. Исследователи то и дело сталкиваются с находкам, которые просто невозможно объяснить с научной точки зрения, пишет со ссылкой на .

Багдадская батарейка (Багдадский музей древностей)

Судя по всему, далекие наши предки были прекрасно осведомлены об электричестве. В 1936 году на раскопках в Багдаде археологи обнаружили небольшой сосуд, горло которого было залито битумом. Внутри прятался своеобразный элемент питания — медный цилиндр с железным стержнем. В ходе эксперимента выяснилось, что этот созданный в 2500 году до нашей эры сосуд действительно может аккумулировать энергию в 1 вольт.

Небесный диск Небры (Археологический музей Галле)

Артефакт датируется XVII веком до нашей эры. Никакого объяснения, откуда у древних людей столь точное понимание структуры вселенной (а на диске изображены не только солнце с луной, но и целых 32 звезды из созвездия Плеяд), у историков нет.

Дама из Эльче (Национальный археологический музей Мадрида)

Статую прекрасной дамы обнаружили в 1897 году неподалеку от города Эльче. Совершенно непонятно, как в IV веке до нашей эры людям удалось создать такое совершенное произведение искусства. Кроме того, на голове у статуи явно расположен какой-то прибор.

Фестский диск (Музей Ираклиона)

Перед вами самый древний печатный текст в мире. Терракотовый диск украшен странными знаками, выдавленными печатями. Технология выполнения этих штампов остается загадкой.

Кубок Ликурга (Британский музей)

Уникальный кубок способен менять цвет в зависимости от освещения и напитка. При тщательном изучении артефакта оказалось, что стекло насыщено наночастицами серебра и золота. Нанотехнологии в античном мире? Невероятно, но факт налицо.

Хрустальный космонавт (Музей Уолтерса)

Фигурка создана из горного хрусталя в 1500 году до нашей эры. Эксперты предполагают, что ее могли изготовить умельцы хеттской цивилизации. Однако, на ту пору у человека просто не было возможностей так чисто обработать хрусталь, и это первая загадка. Второй же является сама форма фигуры: перед нами явно облаченный в скафандр космонавт.

Невероятные древние инопланетные артефакты

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