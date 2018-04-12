Полет Юрия Гагарина в космос по непонятной причине до сих пор не декоммунизировали. Эта недоработка директора Института национальной памяти Вятровича может быть объяснена лишь большим объемом работы.

На него в последнее время навалилось. Приходится изучать распорядок в европейских тюрьмах, в частности в Польше, поскольку ему светит до трех лет заключения. Сами понимаете: провести столько времени в компании малознакомых и потенциально неприветливых поляков по обвинению в «бандеровской пропаганде»… Короче, есть над чем подумать.

Поэтому Гагарина у нас как бы не замечают. Да, в Одессе есть «Гагарин-плаза», но по умолчанию предполагается, что речь идет совсем о другом Гагарине. Предположительно патриоте-«киборге», который первым ринулся на готовые руины Донецкого аэропорта отражать ядерную атаку Алтайской конноспортивной дивизии. Но День космонавтики мы все-таки празднуем!

Украина, как выяснилось абсолютно недавно, является древней космической державой, которая еще до Дональда Трампа производила самые умные ракеты в мире. Они оснащены «искусственным интеллектом», так называемым «искином», который хорошо знаком любителям жанра киберпанк и жителям Броваров (городок под Киевом). Украинские ракеты настолько умны, что облюбовали себе в качестве мишени многоэтажку в упомянутых Броварах, куда сами залетают на чашку чая. Поэтому когда Дональд писал в «Твиттере» об «умных ракетах», он, скорее только, имел в виду изделие украинских специалистов-ракетчиков. Кстати, твит Трампа привел в дикий экстаз министра внешних сношений нации Климкина, который его даже ретвитнул с припиской – «Именно так и надо разговаривать с Россией!». Что имел в виду наш министр – не совсем понятно. Возможно, он призывал Владимира Путина завести такой же «Твиттер», как у американского президента. Либо же Климкин традиционно впал в неадекватное состояние по поводу очередного, практически исторического прорыва: он подписал в Македонии соглашение о безвизовом режиме. Теперь миллионы украинских туристов могут спокойно ехать туда и ничего не бояться. Достижение эпическое, особенно на фоне последних событий в Сирии. Однако давайте вернемся к сути, а то все время отвлекаемся на неких ипланов.

Так вот – день украинской космонавтики ознаменовался феерическим обращением к нации президента Петра Порошенко и секретаря Совбеза Александра Турчинова. Это их первое совместное обращение, что говорит о… Даже не знаю, о чем это, с…ка, говорит. Но не важно. Цитирую Петра Алексеевича почти в оригинале: «О работе наших инженеров-ракетостроителей знают во всем мире, благодаря их идеям наша страна стала в ряд государств, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам». У меня одного слезы гордости навернулись? Наверно, должны плакать все. Представьте себе эпическую картину: тихая украинская ночь, где-то на окраине села брешет одинокая собака, слышно журчание струи. Не важно какой. И вдруг эту идиллию нарушает мощный рев пламенного мотора. Гигантский трехступенчатый ракетоноситель с живым Парубием на борту уносится в глубокий космос, прокладывая человечеству дорогу к Альфе-Центавре. Я себе это именно так представляют. На шлеме у Андрея тризуб. Сам шлем, естественно, жовто-блакитный со стразиками. Его первые слова после взлета никто расшифровать не смог, поскольку Парубий часто переходит на древнешумерский вариант украинского языка, где много неявных и абсолютно глухих горловых звуков.

Вы же понимаете, что многие века Украина развивалась как абсолютно самостоятельное космическое государство, которое диктовало свою непреклонную волю отсталой России. Недавно был в Житомире и прошелся мимо закрытого музея Королева. На табличке значилось, что это замечательный украинский конструктор ракетной техники, который внес замечательный вклад в дело развития космической отрасли Украины. А ракета при входе выкрашена в жовто-блакитный цвет. Как и забор, само здание и автобусная остановка. Очень сильное чувство для меня, поскольку, как оказалось, большая часть моей жизни прошла в параллельной реальности. Именно в этой «иллюзорной реальности» я жил в городе Мирном (Архангельская область), более известном как Плесецкий космодром. Там даже урны были сделаны из ракетных сопел. Такая вот причуда. М-да… Оказывается, все не так. Королев все свои годы жил и творил в Житомире. Причем вместе с Янгелем. Где-то под Чернобылем располагался стартовый комплекс, а на «Львовском заводе нежных резиновых изделий» был цех по сборке ракет. Яркий спич в «Фейбсуке» выдал гарант нации. Ничего не скажешь.

Но Турчинов от него не намного отстал: «Именно специалисты в сфере ракетных технологий формируют имидж Украины на международной арене как развитой космической державы». Почему-то вспомнился скандал с передачей украинских ракетных двигателей товарищу «Ы», который сумел-таки расширить радиус поражения северокорейских ракет до «приемлемой величины».

Очень понравился пассаж секретаря Совбеза по кличке «Пастор», который касается отказа Украины от ядерного оружия. Тут «Пастор» непреклонен и крут: «Это историческая ошибка, поскольку данные нам гарантии безопасности не стоят выеденного яйца». Турчинов как бы намекнул, что надо безотлагательно заниматься «национальной ядерной программой», поскольку «от агрессивного вторжения нас может защитить только мощное оружие сдерживания, способное удивить врага на любом расстоянии». «Умные ракеты» у нас уже есть, осталось только пришпандорить к ним нормальную ядерную боеголовку, и все. Дальше в работу вступает «искусственный интеллект». Короче, пипец Броварам.

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