Министерство культуры Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино должны упорядочить нормативную базу для того, чтобы закон "О государственной поддержке кинематографии" заработал в полную силу. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко на всеукраинском совещании работников культуры, передает со ссылкой на пресс-службу КМУ.

По словам Розенко, для того, чтобы все инновационные и инвестиционные модели Закона "О государственной поддержке кинематографии" заработали в полном объеме, нужно сделать много работы с точки зрения упорядочения нормативной базы, которая запустит этот процесс в полную силу.

"Задача перед Минкультуры и Госкино на следующий год - завершить это дело, чтобы закон заработал в полном объеме", - отметил он.

Вице-премьер также напомнил, что в Госбюджете на 2018 год расходы на поддержку национального кинопроизводства увеличен на 500 млн грн до 1 млрд грн.

Как сообщал фильм "Киборги" за первый уикенд посмотрело более 100 тыс. зрителей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира