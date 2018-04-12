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"Я що, дура?": Аннеті Жернова різко висловилась про проект "Холостяк"
12.04.2018 13:41
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Минулого ефіру на проект "Холостяк-8" повернулася його колишня учасниця Анетті Жернова. Зірка завітала гостею, втім, чимало фанів припустило, що Жернова може повернутися і знову спробувати сили у пошуці єдиного.

Втім, такої різнкої відповіді від Анетті не очікував ніхто.


Я що, по-вашому, дура, на проект за любов'ю йти? Це все одно що в бар приходити за любов'ю. Максимум навіщо туди йдуть - так це за враженнями від спілкування і всього того, що відбувається, знаючи, що в тому місці знаходиться людина, яка вам цікава. Моє перебування в цьому проекті логічніше нікуди - я хоча б знаю, хто головний герой і знаю про нього не з чуток і спілкувалася з ним не раз, щоб бути впевненою в тому, що це не буде попсово-романтичне спілкування, поцілунки і бла-бла. Таке відчуття, що багато хто бачить галюцинації. Але я бачу, що весь той неадекват, про який багато пишуть, стосується ніяк не мене, - заявила Жернова.

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