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Премьер Литвы - украинцам: Никому не позволяйте сомневаться, что Украина станет членом ЕС и НАТО
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12.04.2018 13:42
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Украина имеет право выбирать, в каких союзах хочет состоять, заявил
премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Сквернялис: Может,
кто-то и сомневается, что Украина может стать членом Европейского
союза или НАТО. Никому не позволяйте сомневаться в этом Фото: EPA
Он отметил, что между ЕС и Украиной действует безвизовый режим, а
также подписано Соглашение об ассоциации."Может, кто-то и
сомневается, что Украина может стать членом Европейского союза или
НАТО. Никому не позволяйте сомневаться в этом. Это только ваше
право выбирать те союзы, в которых вы хотите быть", – подчеркнул
Сквернялис.В ходе форума президент Украины Петр Порошенко заявил,
что Киев будет настаивать на получении Плана действий по
членству в НАТО и продвигать всеобъемлющую секторальную
интеграцию с Евросоюзом параллельно с Соглашением об
ассоциации.Сотрудничество с НАТО Украина активизировала в 2014
году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на
Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон,
который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".
В соответствии с новой Военной доктриной Украины, принятой в 2015
году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года
полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями
стран – членов НАТО является приоритетной задачей.9 марта
2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус
страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.16 сентября
2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским
союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1
сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в
полном объеме.11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый
режим между Украиной и ЕС.
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