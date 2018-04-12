|Пропавшие в Киеве школьницы нашлись
|12.04.2018 13:45
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Правоохранители обнаружили их на трассе Киев-Харьков в районе села Борщев, передает ТСН.
12 апреля утром родителям сообщили, что девочек видели в 40 км от Киева, они сели в синее авто и уехали в неизвестном направлении.
Как оказалось, Варвара и Диана спланировали план побега. Их одноклассники даже сняли видео, как школьницы выбегают за калитку учебного заведения.
Варвара Дмитриева
Мама Варвары в ее личном дневнике обнаружила схему побега, которую дети разрабатывали на протяжении нескольких месяцев.
Диана Каминская
Школьницы планировали пешком и на попутках, преодолев несколько сотен километров, добраться до города Пятихатки Днепропетровской области.
Там им назначила встречу еще одна девочка, якобы их ровесница.
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