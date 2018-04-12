Правоохранители обнаружили их на трассе Киев-Харьков в районе села Борщев, передает ТСН.

12 апреля утром родителям сообщили, что девочек видели в 40 км от Киева, они сели в синее авто и уехали в неизвестном направлении.

Как оказалось, Варвара и Диана спланировали план побега. Их одноклассники даже сняли видео, как школьницы выбегают за калитку учебного заведения.

Варвара Дмитриева

Мама Варвары в ее личном дневнике обнаружила схему побега, которую дети разрабатывали на протяжении нескольких месяцев.

Диана Каминская

Школьницы планировали пешком и на попутках, преодолев несколько сотен километров, добраться до города Пятихатки Днепропетровской области.

Там им назначила встречу еще одна девочка, якобы их ровесница.

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