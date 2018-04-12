Летом 2017 года Россия отказалась обсуждать вывод войск с Приднестровья. На сессии Генассамблеи ООН постпред России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу «не очень дружественной и довольно неожиданной».

Кишинев готов договориться с Киевом о выводе российских войск с Приднестровья через коридор на территории Украины, информирует svodka.net.

Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Павел Филип на Киевском форуме безопасности.

«Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешних операций на Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что это позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры», — он.

По словам премьера Молдовы, когда он в 2018 году говорил на Мюнхенской конференции по безопасности о выводе войск РФ из Молдовы, представители РФ объяснили невозможность вывезти вооружение через Украину ввиду сложной ситуации в стране.

Читайте: Roshen созналась в торговле с непризнанным Приднестровьем

«Я его заверил, что у нас довольно убедительных мощностей и возможности убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются на Приднестровье», — заявил он.

Филип также отметил, что незаконное военное присутствие в странах не ведет к решению конфликта, а замораживает ситуацию и поощряет деструктивные силы в реализации планов по отрыву частей стран.

Как сообщалось, летом 2017 года Россия отказалась обсуждать вывод войск с Приднестровья. На сессии Генассамблеи ООН постпред России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу «не очень дружественной и довольно неожиданной».

Читайте: "Пропаганда": в Молдове оштрафовали телеканал за трансляцию обращения Путина

РФ объясняет присутствие своих войск на Приднестровье «миротворческой операцией».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира