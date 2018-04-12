|Молдова попросит Киев о коридоре для вывода "миротворцев" РФ из Приднестровья
|12.04.2018 13:47
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Летом 2017 года Россия отказалась обсуждать вывод войск с Приднестровья. На сессии Генассамблеи ООН постпред России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу «не очень дружественной и довольно неожиданной».
Кишинев готов договориться с Киевом о выводе российских войск с Приднестровья через коридор на территории Украины, информирует svodka.net.
Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Павел Филип на Киевском форуме безопасности.
«Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешних операций на Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что это позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры», — он.
По словам премьера Молдовы, когда он в 2018 году говорил на Мюнхенской конференции по безопасности о выводе войск РФ из Молдовы, представители РФ объяснили невозможность вывезти вооружение через Украину ввиду сложной ситуации в стране.
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«Я его заверил, что у нас довольно убедительных мощностей и возможности убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются на Приднестровье», — заявил он.
Филип также отметил, что незаконное военное присутствие в странах не ведет к решению конфликта, а замораживает ситуацию и поощряет деструктивные силы в реализации планов по отрыву частей стран.
Как сообщалось, летом 2017 года Россия отказалась обсуждать вывод войск с Приднестровья. На сессии Генассамблеи ООН постпред России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу «не очень дружественной и довольно неожиданной».
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РФ объясняет присутствие своих войск на Приднестровье «миротворческой операцией».