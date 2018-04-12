Отравление Скрипаля. Организация по запрещению химоружия подтвердила результаты британской экспертизы
12.04.2018 13:50
В ОЗХО не назвали вещество, которым отравили бывшего российского
шпиона Сергея Скрипаля, "Новичком", но согласны с выводами Британии
по его идентичности. В ОЗХО не назвали вещество "Новичком", но
согласны с выводами Британии по его идентичности.В докладе,
опубликованном на сайте ОЗХО, говорится, что нервный агент был
"очень чистым", практически без примесей."Название и структура
идентифицированного токсичного химического вещества содержатся в
полном секретном докладе, доступном для государств-участников
организации", – отметили в ОЗХО.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю
дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла,
что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он
мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны
производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля
ее выписали из больницы. Сергей Скрипаль, по словам врачей,
восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.Рекомендую
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