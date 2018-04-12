Сурков идеальное воплощение постсоветского поца старшего поколения. Не занудно начитан, остроумен, но не до острого уж очень умышленно, и цепко-злобен как рыночная торговка, воплощенный капитализм в постсовке. Он, собственно, и лицо капитализма, как его у нас понимают, этакий демонстративный сноб с ухваткой рвача. Одежда, музыка, литература, алкоголь – всё как понт. Россыпь всяческих «измов», сленга и гадливо-самодовольная манера писать.

Вся жизнь этого человека несостоявшееся экзистенция. Жизнь, которая так и не стала своей, а стала собирательным воплощением подсмотренных у других характерных черт и социальных интенций на тле собственного старения и общественных катаклизмов. Без осознания реальности и без желания ее пережить и воплотить себя, без страха перед жизнью, ее уникальностью и возможной потерей.

Потому ему верится, ничего своего этот человек писать не может, только выписывать господствующую идею. Значит Срединная земля. Чуть-чуть дежурной пропагандистской лжи о том, что Россия никогда не пыталась воплотить концепцию особого пути. Упоминание об Священном союзе как о попытке европеизации, хотя именно Александр 1 остановил попытки реформ после 1812 г. Пыталась она весь 19 век стать Третьим Римом, но Бог с ними.

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Главное, что по современным геополитическим раскладам, такая Россия всех устраивает и в Евросоюз не лезет, но Восточную Европу к ним толкает, и под Китай не совсем ложится, и полярность какую-никакую в мире поддерживает. И никому ее уничтожение или хотя бы ослабление не нужно.

Единственная, где народ готов платить за войну и влияние, которая она дает в мире. Единственная страна, которая открыто признает, что хочет говорить языком войны. И Украине придётся научится отвечать ей на этом языке, намного раньше, чем другим странам. При таком раскладе Украиной будет такой, какой себе выгрызем и никакие другие страны с этим врагом не помогут. Потому научитесь относиться к своей жизни и окружающему как к чему-то важному не будьте маленькими Сурковыми.

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