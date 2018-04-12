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Саммит по мелиорации или как убить Nord Stream 2
12.04.2018 13:53

Александр Зубченко

Не все в порядке в Датском королевстве. Глава комитета Рады по иностранным делам Ганна Гопко (находится сразу за Таней Черновол в списке выдающихся мыслителей современности по версии журнала Foregin Policy) бьет тревогу. Короче, Дания может поддаться циничному давлению кремлевских хакеров и дать согласие на строительство газопровода «Северный поток-2».

Ганна недавно общалась в одном порно-чате со своими коллегами из Копенгагена. Так вот, они были очень обеспокоены возможным лишением Украины статуса транзитной сверхдержавы.  

Саммит по мелиорации или как убить Nord Stream 2

Их обеспокоенность передалась Гопко как гонконгский грипп. Поэтому она призвала всех людей доброй воли, включая и ныне покойную Анджелу Дэвис, «немедленно усилить позицию Копенгагена против строительства имперского газопровода».

В самой Дании еще не знают о том, что они против «Северного потока-2», и следовательно нуждаются в «немедленном усилении». Но когда Ганну, которая владеет десятками квартир во Львове, останавливали подобные мелочи? Она буквально видит, как руки датских чиновников выкручивают представители кровавой гебни, и следовательно не может оставаться равнодушной.

О своих видениях депутатка, исключенная из фракции «Самопомочи» за «коллаборационизм в виде сотрудничества с «БПП», поведала на полях Киевского форума по безопасности.

Поля оказались очень узки и не смогли вместить всех переживаний Гопко по поводу возможного опустения великой шумерской трубы.

Фактически Ганна мысленно уже списала датчан, поскольку они «поддадутся на давление и дадут согласие на строительство».

Такое, к сожалению, бывает. Буквально с утра пала Финляндия – большой друг Украины, которая сделала очень многое для «отражения гибридной агрессии России».

Региональное административное управление Южной Финляндии (оказывается, и такое бывает) выдало дозволение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны.

Главное, аккурат в прошлый четверг Рада под руководством Парубия приняла потрясающее по эмоциональному накалу обращение ко всем парламентам мира.

«Астановитесь! Не давайте согласие на строительство имперского газопровода, который обескровит сражающуюся с агрессором Украину, опустошит древнюю трубу и поставит на грань полного вымирания европейскую нацию.

Вы не понимаете, что делаете: давая согласие на жестокий проект, вы действительно садитесь на шприц Кремля, слезть с которого уже никогда не сможете.

Мы-то знаем, о чем говорим. Вы за вонючий московский газ потеряете свою аутентичность и территориальную целостность, Путин ни перед чем не остановится, чтобы достичь своих варварских, европейсконенавистнических целей».

Конечно, в обращении были немного другие слова, но смысл я передал практически без искажений.

Казалось бы, после этого весь мир должен прослезиться и стать на сторону «щита и меча Европы», то есть нас. Но, к сожалению, пятая колонна слишком далеко зашла в тело ЕС. Германия дала согласие, затем Финляндия, теперь вот Дания готовится к полной и окончательной капитуляции.

Даже скромный бюст Ганны Гопко не воодушевит датчан на борьбу с агрессором.

Падет Датское королевство…

Недаром же голос Ганны предательски дрожал. Как и веко министра топлива Игоря Насалика, комментирующего предложение сатрапа Миллера из «Газпрома» прокачивать через нацию «миллиардов двенадцать-пятнадцать кубов в год, если они докажут экономическую целесообразность такого транзита».

По словам Насалика, такого объема не хватит даже на покупку нового «мерса» для главы «Нафтогаза».

«Это мы будем работать себе в убыток и не покроем всех издержек на транспортировку», – нагнетал ситуацию Игорь.

Он, как все знают, увлекается бодибилдингом, следовательно хорошо разбирается в спортивном питании и газовых потоках.

Кто спасет нацию от циничного осушения главного достояния страны – древней трубы?

Испокон веков она обеспечивала достаток нации благодаря чудесному самозарождению в ней европейского газа.

У Гопко, надо сказать, есть четкое видение перспектив решения проблемы:

«Надежда на санкции США против европейских компаний, строящих газопровод».

В связи с этим Ганна напрямую обратилась к послу США в НАТО с требованием немедленно принять Украину в этот военный альянс. Не, ну а че? Логично.

Практически весь Киевский саммит по безопасности был посвящен проблемам мелиорации, то есть потенциальному осушению нашей трубы с помощью «Северного потока-2».

В связи с этим гарант нации выразил надежду на скорые поставки Украине американского летального оружия и заручился поддержкой мощной сверхдержавы – Литвы в деле противодействия строительству обходного газопровода.

Литва может поставить крест на экспансии «Газпрома».

К гадалке не ходи.

Заодно президент открыл «ахиллесову пяту» России.

Она, пята, находится на Донбассе, и если туда бахнуть летальным оружием, то все будет кончено.

Нотку позитива в саммит по мелиорации внес премьер Гройсман.

Он откровенно признался, что за последние годы мир, к сожалению, не стал безопаснее.

Более того, ему пришлось столкнуться с проявлениями человеческой злобы и несправедливости.

Нехорошие люди затеяли проверку получения премьером диплома о высшем образовании.

Никто не верит, что умный и одаренный винницкий менеджер получил диплом Межрегиональной академии управления персоналом.

Посольство Израиля в Украине часто обращалось к руководству нации с просьбой закрыть это учебное заведение за «системный антисемитизм»

. А вот Гройсман его спокойно закончил. И никто этому не верит.

Да, действительно мир не стал добрее и безопаснее. Но, тем не менее, добрый премьер верит в «адекватность восприятия ситуации и в противодействие угрозам».

Дания не сдается! 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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