Александр Зубченко

Не все в порядке в Датском королевстве. Глава комитета Рады по иностранным делам Ганна Гопко (находится сразу за Таней Черновол в списке выдающихся мыслителей современности по версии журнала Foregin Policy) бьет тревогу. Короче, Дания может поддаться циничному давлению кремлевских хакеров и дать согласие на строительство газопровода «Северный поток-2».

Ганна недавно общалась в одном порно-чате со своими коллегами из Копенгагена. Так вот, они были очень обеспокоены возможным лишением Украины статуса транзитной сверхдержавы.

Их обеспокоенность передалась Гопко как гонконгский грипп. Поэтому она призвала всех людей доброй воли, включая и ныне покойную Анджелу Дэвис, «немедленно усилить позицию Копенгагена против строительства имперского газопровода».

В самой Дании еще не знают о том, что они против «Северного потока-2», и следовательно нуждаются в «немедленном усилении». Но когда Ганну, которая владеет десятками квартир во Львове, останавливали подобные мелочи? Она буквально видит, как руки датских чиновников выкручивают представители кровавой гебни, и следовательно не может оставаться равнодушной.

О своих видениях депутатка, исключенная из фракции «Самопомочи» за «коллаборационизм в виде сотрудничества с «БПП», поведала на полях Киевского форума по безопасности.

Поля оказались очень узки и не смогли вместить всех переживаний Гопко по поводу возможного опустения великой шумерской трубы.

Фактически Ганна мысленно уже списала датчан, поскольку они «поддадутся на давление и дадут согласие на строительство».

Такое, к сожалению, бывает. Буквально с утра пала Финляндия – большой друг Украины, которая сделала очень многое для «отражения гибридной агрессии России».

Региональное административное управление Южной Финляндии (оказывается, и такое бывает) выдало дозволение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны.

Главное, аккурат в прошлый четверг Рада под руководством Парубия приняла потрясающее по эмоциональному накалу обращение ко всем парламентам мира.

«Астановитесь! Не давайте согласие на строительство имперского газопровода, который обескровит сражающуюся с агрессором Украину, опустошит древнюю трубу и поставит на грань полного вымирания европейскую нацию.

Вы не понимаете, что делаете: давая согласие на жестокий проект, вы действительно садитесь на шприц Кремля, слезть с которого уже никогда не сможете.

Мы-то знаем, о чем говорим. Вы за вонючий московский газ потеряете свою аутентичность и территориальную целостность, Путин ни перед чем не остановится, чтобы достичь своих варварских, европейсконенавистнических целей».

Конечно, в обращении были немного другие слова, но смысл я передал практически без искажений.

Казалось бы, после этого весь мир должен прослезиться и стать на сторону «щита и меча Европы», то есть нас. Но, к сожалению, пятая колонна слишком далеко зашла в тело ЕС. Германия дала согласие, затем Финляндия, теперь вот Дания готовится к полной и окончательной капитуляции.

Даже скромный бюст Ганны Гопко не воодушевит датчан на борьбу с агрессором.

Падет Датское королевство…

Недаром же голос Ганны предательски дрожал. Как и веко министра топлива Игоря Насалика, комментирующего предложение сатрапа Миллера из «Газпрома» прокачивать через нацию «миллиардов двенадцать-пятнадцать кубов в год, если они докажут экономическую целесообразность такого транзита».

По словам Насалика, такого объема не хватит даже на покупку нового «мерса» для главы «Нафтогаза».

«Это мы будем работать себе в убыток и не покроем всех издержек на транспортировку», – нагнетал ситуацию Игорь.

Он, как все знают, увлекается бодибилдингом, следовательно хорошо разбирается в спортивном питании и газовых потоках.

Кто спасет нацию от циничного осушения главного достояния страны – древней трубы?

Испокон веков она обеспечивала достаток нации благодаря чудесному самозарождению в ней европейского газа.

У Гопко, надо сказать, есть четкое видение перспектив решения проблемы:

«Надежда на санкции США против европейских компаний, строящих газопровод».

В связи с этим Ганна напрямую обратилась к послу США в НАТО с требованием немедленно принять Украину в этот военный альянс. Не, ну а че? Логично.

Практически весь Киевский саммит по безопасности был посвящен проблемам мелиорации, то есть потенциальному осушению нашей трубы с помощью «Северного потока-2».

В связи с этим гарант нации выразил надежду на скорые поставки Украине американского летального оружия и заручился поддержкой мощной сверхдержавы – Литвы в деле противодействия строительству обходного газопровода.

Литва может поставить крест на экспансии «Газпрома».

К гадалке не ходи.

Заодно президент открыл «ахиллесову пяту» России.

Она, пята, находится на Донбассе, и если туда бахнуть летальным оружием, то все будет кончено.

Нотку позитива в саммит по мелиорации внес премьер Гройсман.

Он откровенно признался, что за последние годы мир, к сожалению, не стал безопаснее.

Более того, ему пришлось столкнуться с проявлениями человеческой злобы и несправедливости.

Нехорошие люди затеяли проверку получения премьером диплома о высшем образовании.

Никто не верит, что умный и одаренный винницкий менеджер получил диплом Межрегиональной академии управления персоналом.

Посольство Израиля в Украине часто обращалось к руководству нации с просьбой закрыть это учебное заведение за «системный антисемитизм»

. А вот Гройсман его спокойно закончил. И никто этому не верит.

Да, действительно мир не стал добрее и безопаснее. Но, тем не менее, добрый премьер верит в «адекватность восприятия ситуации и в противодействие угрозам».

Дания не сдается!

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