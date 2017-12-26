Президент Украины Петр Порошенко отпраздновал католическое Рождество в своей резиденции в поселке Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области, пишет Страна.ua . По полученным данным, глава украинского государства прибыл в свою резиденцию еще в субботу, 23 декабря. Стоит отметить, что вместе с президентом католическое Рождество праздновали председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко. Напомним, резиденция "Синегора" в Гуте является одной из самых роскошных охотничьих госрезиденций. Оаа располагается в Горганах и занимает площадь 10 866 га. Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством и подчеркнул, что собирается праздновать этот духовный праздник дважды - 25 декабря и 7 января. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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