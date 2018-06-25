Как похудеть: 5 несложных поз йоги, которые помогут стать стройнее
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Жир на животе часто появляется даже у худых людей, и от
него очень непросто избавиться. Мало того, что выпирающий животик
сразу видно и он приносит немало душевных страданий. Он к тому же
влияет и на общее состояние здоровья.
В издании подсказали несколько действенных йога-поз, которые
помогут справиться с проблемой,
передает .
Йога - очень эффективный способ справиться с этой
проблемой, это подтвердит любой человек, который хотя немного ею
занимался. Конечно, одними только упражнениями только не решить:
занятия йогой помогут зрительно уменьшить живот, но 70% успеха
зависит от правильного питания.
1. Поза кобры (бхуджангасана)
Эта поза не только помогает убрать живот, но и укрепляет мышцы
брюшной полости. Упражнение в целом укрепляет верхнюю часть
туловища, а спина становится более сильной и гибкой.
Поза не рекомендуется больным с язвой, грыжей, травмой
спины, а также беременным.
- Лягте на живот, вытяните ноги и обопритесь на ладони (они
должны располагаться прямо под плечами).
- Подбородок и пальцы ног должны касаться пола.
- Медленно вдыхая, поднимите корпус на руках. Прогните спину
назад так далеко, как только можете.
- В зависимости от самочувствия, удерживайте эту позицию
15–30 секунд.
- Медленно выдыхая, вернитесь в исходное положение.
- Повторите упражнение пять раз с небольшими перерывами по
15 секунд.
2. Поза лука (дханурасана)
Поза укрепляет центральную часть живота. Чтобы добиться хороших
результатов, во время выполнения упражнения попробуйте не торопясь
раскачиваться вперёд и назад. Это улучшает пищеварение и тренирует
гибкость только тела.
- Лягте на живот, согните колени, поднимите вверх голени,
заведите руки за спину и захватите лодыжки с внешней стороны.
- Вдохните, с выдохом максимально прогнитесь, приподняв таз и
грудь от пола. Голову нужно отвести как можно дальше назад.
- Попытайтесь удерживать эту позу 15–30 секунд и следите за
дыханием.
- На выдохе вернитесь в исходное положение, вытянув руки и
ноги.
- Повторите упражнение пять раз с 15-секундными перерывами.
3. Поза лодки (наукасана)
Замечательная поза, чтобы убрать жир с талии. Кроме того, она
благотворно влияет на аппетит и укрепляет мышцы ног.
- Лягте на спину, вытяните ноги, руки положите рядом с корпусом
ладонями вверх.
- Вдохните и медленно поднимите ноги, старайтесь держать их прямо
и не сгибайте колени.
- Тяните носочки и старайтесь поднять ноги как можно выше.
- Вытяните руки и попытайтесь достать ими пальцы ног; удерживайте
свое тело под углом в 45 градусов.
- Дышите ровно, удерживайте позицию 15 секунд.
- Глубоко выдохните.
- Повторите упражнение пять раз с перерывами
по 15 секунд.
4. Планка (кумбхакасана)
Кумбхакасана - одна из самых легких поз в йоге, но в то же
время очень эффективная для сжигания
жира. Планка тонизирует и укрепляет плечи, руки, спину и
ягодицы.
Упражнение противопоказано людям с повышенным давлением
и тем, у кого болит спина или плечи.
- Встаньте на колени, поставьте руки перед собой.
- Отведите ноги назад и поднимитесь на пальцах ног, как при
отжиманиях; приподнимитесь на руках.
- Глубоко вдохните, вытяните шею и смотрите прямо перед собой;
спина должна быть прямая, вы почувствуете небольшое напряжение в
области живота.
- От головы до пяток ваше тело должно быть как прямая линия.
- Удерживайте такое положение от 15 до 30 секунд; если
чувствуете в себе силы, постарайтесь делать это как можно
дольше.
- Повторите пять раз с небольшими перерывами.
5. Поза освобождения
ветра (паванамуктасана)
Помимо того, что эта асана уменьшает боль в пояснице и укрепляет
область живота и бёдер, у неё есть ещё много плюсов. Например, поза
освобождения ветра улучшает работу кишечника, нормализует уровень
кислотности, ускоряет метаболизм.
- Лягте на спину, вытяните ноги, параллельно протяните руки.
- Потяните ноги, пятки держите вместе.
- На выдохе согните ноги в коленях и медленно поднимите их к
груди.
- Чтобы удерживать правильное положение, обхватите колени
руками.
- Глубоко дышите и удерживайте эту позу 1–1,5 минуты.
- На выдохе опустите ноги и руки на пол.
- Повторите это упражнение пять раз с перерывами.
Если вы хотите разогнать метаболизм, рекомендуем выполнять
этот комплекс упражнений по утрам. А для быстрого достижения
результата повторяйте эти позы три дня в неделю по три-пять раз в
день.
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