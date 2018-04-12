|Могилевская рассмешила интернет-пользователей снимком с унитазом
|12.04.2018 13:55
|
Известная украинская певица Наталья Могилевская насмешила поклонников необычными фотографиями, сделанными «на потолке».
Кадры, на которых артистка запечатлена стоящей головой на телевизоре и унитазе, Могилевская опубликовала в своем Instagram-аккаунте, информирует svodka.net.
«Я поняла, наконец, как нужно смотреть эти фото», — подписала забавные кадры певица.
Читайте: Могилевская о Дорофеевой: «Эта победа - наша общая» (ФОТО)
Подписчиков Могилевской насмешили необычные фотографии, особенно снимок, сделанный возле унитаза.
«Прикольные фотки. Наташа смешнуля», «Как круто, фото отличные и позитивные. Вы очень классная», «На потолке и с унитазом — огонь!» — пишут пользователи сети.
Поделитесь статьей с друзьями