Известная украинская певица Наталья Могилевская насмешила поклонников необычными фотографиями, сделанными «на потолке».

Кадры, на которых артистка запечатлена стоящей головой на телевизоре и унитазе, Могилевская опубликовала в своем Instagram-аккаунте, информирует svodka.net.

«Я поняла, наконец, как нужно смотреть эти фото», — подписала забавные кадры певица.

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Подписчиков Могилевской насмешили необычные фотографии, особенно снимок, сделанный возле унитаза.

«Прикольные фотки. Наташа смешнуля», «Как круто, фото отличные и позитивные. Вы очень классная», «На потолке и с унитазом — огонь!» — пишут пользователи сети.

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