|Трамп назвал сроки ракетного удара по Сирии
|12.04.2018 14:00
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о точном времени нанесения ракетного удара по Сирии. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Глава американского государства отметил, что ракеты США могут полететь в сторону Сирии "очень скоро, или совсем нескоро", но в любом случае США проделали огромную работу по борьбе с ИГИЛ.
"Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро! В любом случае, Соединенные Штаты проделали большую работу по освобождению региона от ИГИЛ. Где наше "Спасибо Америка"?", - заявил Трамп.
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