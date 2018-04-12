Харьковская местная прокуратура №2 утвердила и объявила подозрение заведующему отделением по обучению иностранных студентов одного из частных вузов Харькова. 56-летней женщине инкриминируется организация незаконной миграции (ч.1 и 2 ст. 332 УК Украины) и подделка официальных документов (ч. 2, 3 и 4 ст. 358 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, чиновник занималась фиктивной регистрацией в вузах иностранцев. Она создавала видимость процесса обучения, однако некоторые "студенты" даже не знали, где именно находится их учебное заведение.



При этом по поддельным официальными документами нелегальные мигранты могли получить вид на жительство. Эти свидетельства они использовали, в том числе, и для пересечения границы.



"Среди незаконных мигрантов были граждан Вьетнама, Китая, Сирии, Ирака и Нигерии. Под предлогом обучения некоторые иностранцы незаконно находились на территории Украины в течение 10-15 лет", - рассказал А. Фильчаков.



Сейчас продолжается досудебное следствие с целью установления всех лиц, причастных к организации незаконной миграции.



Как сообщал киевская местная прокуратура №2 вместе с Дарницким управлением полиции ГУ НП в г. Киеве разоблачила бывшего ректора одного из частных высших учебных заведений, незаконно присвоил почти 300 тыс. грн имущества учреждения.

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