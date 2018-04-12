|Чиновник харьковского вуза организовал канал незаконной миграции
|12.04.2018 14:01
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Харьковская местная прокуратура №2 утвердила и объявила подозрение заведующему отделением по обучению иностранных студентов одного из частных вузов Харькова. 56-летней женщине инкриминируется организация незаконной миграции (ч.1 и 2 ст. 332 УК Украины) и подделка официальных документов (ч. 2, 3 и 4 ст. 358 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Александр
Фильчаков, чиновник занималась фиктивной регистрацией в вузах
иностранцев. Она создавала видимость процесса обучения, однако
некоторые "студенты" даже не знали, где именно находится их учебное
заведение.