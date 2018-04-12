Российский военно-морской флот ограничил передвижения в зоне в районе сирийского побережья

Россия рассчитывает получить от Пентагона координаты целей в Сирии, по которым США планируют нанести удары, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в российских военных структурах. Это необходимо, чтобы исключить «даже теоретическую возможность» гибели российских военных, так как офицеры Минобороны дислоцированы на нескольких десятках сирийских объектов, отмечает газета, информирует svodka.net.

Собеседники «Коммерсанта» также рассказали, что Россия ведет круглосуточный мониторинг обстановки в Средиземноморье. Для этого используются наземные средства и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые отслеживают путь передвижения американского эсминца USS Donald Cook. На борту корабля находятся ракеты «Томагавк», которые Трамп использовал в прошлый раз для атаки по военной базе в Сирии. Российские системы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» «находятся на боевом дежурстве, прикрывая с воздуха авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе», — пишет газета. Ее собеседники отмечают, что ни один из этих объектов «не должен попасть под обстрел, иначе последствия будут катастрофическими».

В Минобороны подготовили список мер на случай эскалации конфликта. Огонь по ракетам и их носителям (то есть эсминцам и самолетам США), о котором ранее упоминал глава Генштаба Валерий Герасимов, — это крайняя мера, о которой было проинформировано американское военное командование, рассказал собеседник «Коммерсанта» в структурах военного управления.

Российский военно-морской флот ограничил передвижения в зоне в районе сирийского побережья, на которой запланировано проведение учебных стрельб. Для мореплавания она будет закрыта 11–12, 17–19 и 25–26 апреля с 10 утра до 18.00 по московскому времени. «Коммерсантъ» напоминает, что в данный момент в составе соединения ВМФ России в Средиземном море находятся около 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. В Сирию также перебросили противолодочные самолеты Ил-38Н, которые способны выявлять подлодки предполагаемого противника.

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Накануне в ходе брифинга в Белом доме представитель президентской администрации США Сара Сандерс в ответ на вопрос о возможном прямом столкновении России и США в Сирии заявила, что Вашингтон рассматривает «все варианты». Сандерс помимо этого отметила, что Россия «частично несет ответственность за случившееся в Сирии». «Она [Россия] гарантировала, что в Сирии больше никогда не будет применено химическое оружие, и не смогла это обеспечить. Она также помогла Сирии, обеспечив вето по шести различным резолюциям в Совбезе ООН, чтобы защитить Асада», — заявила представитель Белого дома.

Утром 11 апреля президент США Дональд Трамп написал на своей странице в твиттере, что России нужно готовиться к американскому удару в Сирии в ответ на химическую атаку, в которой Вашингтон винит сирийские власти. «Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и „умные“. Не надо сотрудничать с убивающими газом животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим!» — заявил Трамп.

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