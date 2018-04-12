Полностью отменить этот договор не представляется возможным.

" Речь идет о статьях о стратегическом партнерстве между Украиной и Российской Федерацией или о положении о двустороннем сотрудничестве в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Или сотрудничество с Россией для обеспечения государственной безопасности Украины", - отметил Порошенко во время Киевского форума безопасности, сообщает LB .ua.

При этом он подчеркнул, что полностью отменить этот договор не представляется возможным.

"Потому что для Украины важными положениями, в которых стороны уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают незыблемость существующих между ними границ. Согласно нормам международного права, эти положения остаются в силе, независимо от будущего аннулирования Советом его отдельных положений", - сказал Порошенко .