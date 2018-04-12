|Украина планирует частично отменить Большой договор с Россией
|12.04.2018 14:03
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Полностью отменить этот договор не представляется возможным.Президент Петр Порошенко намерен внести в Верховную Раду проект закона о немедленном одностороннем прекращении положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, где действие этого договора не совместима с национальными интересами государства и реализацией права на самооборону.
Фото: president.gov.ua
" Речь идет о статьях о стратегическом партнерстве между Украиной и Российской Федерацией или о положении о двустороннем сотрудничестве в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Или сотрудничество с Россией для обеспечения государственной безопасности Украины", - отметил Порошенко во время Киевского форума безопасности, сообщает LB .ua.
При этом он подчеркнул, что полностью отменить этот договор не представляется возможным.
"Потому что для Украины важными положениями, в которых стороны уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают незыблемость существующих между ними границ. Согласно нормам международного права, эти положения остаются в силе, независимо от будущего аннулирования Советом его отдельных положений", - сказал Порошенко .
Ранее Пороенко отметил, что Украина покинет уставные органы Содружества Независимых Государств.