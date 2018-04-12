Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В 8.00 утра 16 апреля открывается «Крымская волна» - новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь». Сюда переводятся все рейсы из старого терминала. Так вступает в строй одна из самых красивых и стильных воздушных гаваней России.

Главная курортная фишка-2018 - прилететь на полуостров в новый аэропорт и проехаться по Крымскому мосту. Полный #АэропортМостоТур станет доступным уже с середины мая. А сейчас в «Крымской волне» наводят последний марафет.

- С 16 апреля все самолеты будут прилетать и улетать только отсюда, - официально сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью главного аэропорта Крыма Игорь Лаптев. - Операционная деятельность старого терминала полностью прекращается. Городские и республиканские власти обсуждают вопрос касательно его судьбы. Там останется несколько объектов инфраструктуры, которые занимаются обслуживанием рейсов деловой и государственной авиации.

Реализован самый крупный инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 млрд. рублей. Мост за 228 миллиардов считается объектом федеральным. Аэропорт мечты готов качественно обслуживать до 3.650 человек в час. Это настоящий пассажирский поток на пике летнего сезона. Адрес терминала «Крымской волны» способен вызвать шок у ненавистников российской Тавриды: площадь Воссоединения, дом 1.

Из особенностей нового терминала: 52 стандартных стоек регистрации и три для негабаритного багажа, восемь выходов к перронным автобусам и столько же подвижных пассажирских телескопических трапов, 16 эскалаторов и 28 лифтов. Плюс молельные комнаты для христиан и мусульман, чего нет нигде в российских аэропортах.Московская область прислала Симферополю первую систему обработки багажа Made in Russia. Прежде чем попасть на борт самолета, все сданные пассажирами вещи проходят трехуровневую систему безопасности.

Вокруг аэровокзала на площади 11 гектаров - ландшафтный парк с крымскими растениями. Парк повторяет основную концепцию дизайна «морской волны». Здесь же, у аэровокзального комплекса зоны отдыха, детские площадками, фуд-корты. Обустроены парковки для туристических автобусов и навесы для пассажиров. Немаловажная деталь на пекучем южном солнце, ведь уже сейчас в Симферополе + 25 тепла.

Большой вопрос, что будет с парковками для легковушек. Большая платная парковка старого терминала часто пустовала. 200 рублей в час оказалось дороговато для местных водителей, и народ предпочитал ставить свои машинки по округе.

Очень интересно, что станет с нелегальными таксистами-«бомбилами». Бесцеремонные рвачи буквально оккупировали старую аэровокзальную площадь. Обманывали пассажиров, нагло брали с людей по «три цены». Новый терминал уже презентовал централизованную диспетчерскую службу такси. Услуги будет оказывать сам аэропорт. Сотрудникам выдали особые таксо-планшеты. Установлено специальное программное обеспечение, заказать машину можно на стойках в зоне выдачи багажа и зале прибытия, а также через сайт.

Водители такси получат информацию о заказе через приложение. Таксовать теперь можно только при наличии соответствующей лицензии, стаже не менее трех лет и автомобиле со спецоборудованием: обязательны Wi-Fi в салоне, кондиционер, терминал для расчета банковской картой, двойной видеорегистратор и система «ЭРА-ГЛОНАСС».

По словам коммерческого директора аэропорта «Симферополь» Сергея Дяйкина, машину в любую точку Крыма придется ждать от 2 до 5 минут. В чеке будет указан номер заказанного авто. Всего задействованы до 300 машин разного типа. Пассажиры могут выбрать эконом, комфорт или минивэн.

Главное, что стоимость проезда для нынешнего лета строго фиксирована. Например, поездка в Евпаторию обойдется в 1399 рублей, в Ялту — 1599 рублей, Судак — 1999 рублей.

11 апреля, симферопольские студенты тестируют новый терминал

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