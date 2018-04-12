Вся история советской космонавтики — это одно сплошное разгильдяйство, преступная халатность, пыль в глаза и циничное душегубство с невразумительными результатами.

На фотографии советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Они погибли 30 июня 1971 года во время возвращения с орбитальной станции из-за разгерметизации космического аппарата. Погибли, потому что политические амбции советской власти были превыше только — цель оправдывала средства, а человеческая жизнь была самым дешевым и расходным этим средством. Американцы уже летали на Луну трехместным экипажем, следовательно совкам надо было обязательно взлететь тоже трехместным. Но «Союз-11» был только для двоих. Три скафандра не проходили по весу и габаритам. Было решено лететь в одних спортивных костюмах(!). Результат — смерть.

А 12 октября 1964 года космонавты Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров отправились в полет в кабине, изначально рассчитанной на одного(!) человека. Из нее в целях экономии пространства убрали единственное кресло для катапультирования, а сами космонавты полетели не в защитных скафандрах, а налегке — тоже в спортивных костюмах. Провожая их, Королев обнимал каждого и говорил: «Уж ты прости меня в случае чего. Я человек подневольный». Тогда удалось выжить.

И подобное было постоянно.

Ах, да, про Королёва. Мировому ученому-конструктору, основоположнику практической космонавтики «великая космическая держава» дала 6 лет лагерей, а на допросах ему сломали челюсть.

Ну, с Днем космонавтики, за Гагарина! Приехали.

P.S. Еще несколько фактов, которые ретиво гордящиеся сегодня предпочитают забывать. Гагарин совершил свой полет действительно на корабле-убийце. Из-за спешки в гонке вооружений под давлением советской власти из корабля были демонтированы: системы аварийного спасения на старте, мягкой посадки корабля и дублирующая тормозная установка. Ну и вряд ли еще кто-то вспомнит про дубрела Гагарина, украинца Валентина Бондаренко, сгоревшего во время испытания «Востока-1», смерть которого позорно замолчали.

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