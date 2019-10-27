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Киевское метро может продлить работу из-за футбольного матча
27.10.2019 14:01
Киевское метро планирует продлить работу из-за футбольного матча Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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