Правоохранители заблокировали в Украине более тысячи так называемых групп смерти в социальных сетях, тем самым «почти полностью ликвидировав данную проблему».

Об этом на брифинге по итогам 2017 года заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Он уверяет, что благодаря действиям киберполиции в Украине удалось минимизировать жертвы между детей.

«Хочу вспомнить нашу реакцию в отношении преступлений, объектами которых стали несовершеннолетние, так называемые группы «Синий кит» и другие. Те действия, которые проводила киберполиция вместе с другими криминальными подразделениями, сделали невозможными, минимизировали человеческие потери, в первую очередь между детей», — заявил Князев.

Он подчеркнул, что проблема «групп смерти» почти исчезла в Украине.

«Мы заблокировали более тысячи таких групп смерти в социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодняшний день», — констатировал он.

После этого «Обозреватель» заглянул в соцсеть «Вконтакте», где нашел сразу несколько суицидальных групп, в которых состоит много украинских подростков.

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