|«Синие киты» и «Красная сова» отступили — в Нацполиции полностью разобрались с группами смерти (видео)
|26.12.2017 19:26
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Правоохранители заблокировали в Украине более тысячи так называемых групп смерти в социальных сетях, тем самым «почти полностью ликвидировав данную проблему».
Об этом на брифинге по итогам 2017 года заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
Он уверяет, что благодаря действиям киберполиции в Украине удалось минимизировать жертвы между детей.
«Хочу вспомнить нашу реакцию в отношении преступлений, объектами которых стали несовершеннолетние, так называемые группы «Синий кит» и другие. Те действия, которые проводила киберполиция вместе с другими криминальными подразделениями, сделали невозможными, минимизировали человеческие потери, в первую очередь между детей», — заявил Князев.
Он подчеркнул, что проблема «групп смерти» почти исчезла в Украине.
«Мы заблокировали более тысячи таких групп смерти в социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодняшний день», — констатировал он.
После этого «Обозреватель» заглянул в соцсеть «Вконтакте», где нашел сразу несколько суицидальных групп, в которых состоит много украинских подростков.
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