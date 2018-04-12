Предоставление Украине летального оружия даст возможность сохранить жизни и гражданских, и военных, заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Сквернялис подчеркнул, что предоставление Украине летального оружия не является поощрением военных действий Фото: EPA "Мы должны и дальше помогать Украине летальным оружием. И это не для того, чтобы показать всему миру, что мы хотим поощрять войну. Нет, мы хотим защищаться, потому что предоставление летального оружия означает, что мы сможем сохранить жизни снайперов, других военных. Еще раз подчеркну, что это не поощрение военных действий, это возможность сохранить жизни гражданских и военных", – заявил он.29 ноября 2017 года правительство Литвы приняло решение бесплатно передать Министерству обороны Украины летальное оружие на €2 млн.13 декабря Канада включила Украину в список государств, в которые разрешен экспорт огнестрельного оружия.23 декабря в Госдепе США сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".В этот же день президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что Украина получит летальное оборонительное оружие из США. 16 января 2018 года посол США в Украине Мари Йованович сообщила, что оно будет передано бесплатно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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