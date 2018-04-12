Соединенные Штаты Америки поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом заявила постоянный представитель США в Североатлаинтическом Альянсе Кэй Бэйли Хатчисон на Киевском форуме по безопасности, передает Интерфакс-Украина.

"Путь к членству - долгий для многих стран. Это не происходит сразу. Годовой национальный план (для Украины, - ред.) - это то, что Украина и НАТО, совершенно точно могут сделать вместе… И это хороший путь по достижению дальнейшего прогресса по членству в НАТО для Украины. Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, могу вас заверить", - подчеркнула она.

При этом, по словам Хатчисон, следует ожидать негативной реакции России при вступлении Украины в Альянс.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Канаду продемонстрировал очень оригинальные носки.

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