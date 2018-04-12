Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию использовалось "токсичное химическое вещество", сообщает телеканал Sky News.

Sky News называют его "Новичком", при этом в самом документе, опубликованном изданием, такой формулировки нет. Название и структура вещества содержатся в полной версии доклада, доступной для стран-участниц ОЗХО.

"Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано, и не остается никакого альтернативного объяснения относительно виновника — только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое", — заявил глава британского МИД Борис Джонсон, комментируя доклад.

Министр подчеркнул, что Британия никогда не сомневалась в результатах, полученных в Портон-Дауне, однако теперь их подтвердили четыре лаборатории.

Он призвал провести 18 апреля заседание исполнительного совета ОЗХО, чтобы "обсудить дальнейшие шаги".

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