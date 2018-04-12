Путин уже четыре года подряд шантажирует весь мир ядерной бомбой

Президент Российской Федерации Владимир Путин в случае обострения ситуации в Сирии может своими преступными действиями поставить под риск жизнь всей планеты, информирует svodka.net.

Об этом «Апострофу» заявил российский блогер и финансист Слава Рабинович.

«Если же будут потенциальные ответные действия России на театре военных действий в Сирии, они будут классифицироваться как абсолютно безответственные действия постоянного члена Совбеза. Кроме того, они могут быть преступными. И это все будет называться военным преступлением Путина», — отметил он.

По словам Рабиновича, есть риск серьезного столкновения, поскольку Путин уже четыре года подряд шантажирует весь мир ядерной бомбой.

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«Будет ли Путин отвечать на удары США по позициям Асада (президента Сирии Башара Асада, — ред.), если при этом пострадают российские военные? Мне тяжело представить, как он будет отвечать. Хватит ли у него наглости на это. С другой стороны, мне кажется, что американцы сейчас дают возможность Путину предпринять все действия, чтобы российские военные не пострадали. Они заранее предупредили россиян, и сейчас самое время эвакуироваться (по последней информации, 11 кораблей Военно-морского флота России покинули порт в сирийском Тартусе, — ред.)», — сказал эксперт.

Вместе с тем, это очень серьезная и опасная ситуация, которая реально напоминает, например, войну в Корее. Это та ситуация, которую не все из сегодня живущего поколения людей видели своими глазами, уточнил Рабинович.

Он добавил, что, с его точки зрения, место России в Сирии должно было бы быть в рядах международной коалиции. При этом России было бы невозможно отстраниться от сирийской проблемы, потому что РФ является постоянным членом Совбеза ООН.

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«И, являясь ответственным членом ООН, Россия была бы обязана действовать в рамках международной коалиции со всеми политическими и военными целями, которые утверждены и разделяются всеми членами международной коалиции. И при этом России ни в коем случае нельзя было действовать на стороне Асада», — сказал Рабинович.

Эксперт уточнил, что, кроме того, не ясно, что будет с Россией, поскольку Путин единолично уничтожил все государственные институты, ветви власти, демократические институты и конституционный строй.

«Он демонтировал российское государство. Поэтому мы не только не знаем, что будет в Сирии вокруг противостояния России с остальным миром, мы не знаем, что будет в самой России», — подытожил блогер.

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