Это решение также будет предусматривать закрытие украинских представительств в СНГ

"С учетом того, что Украина никогда не была и не является членом СНГ, и с учетом отказа СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили официальное предложение о прекращении нашего участия в уставных органах СНГ" , - заявил Порошенко во время Киевского форума безопасности, передает LB.ua.

Это решение также будет предусматривать закрытие украинских представительств в СНГ.

"Одновременно должна быть инвентаризованы вся договорно-правовая база, принятая в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам государства" , - подчеркнул он.