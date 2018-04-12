|Украина собирается покинуть уставные органы СНГ
|12.04.2018 14:11
|
Это решение также будет предусматривать закрытие украинских представительств в СНГПрезидент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина покинет уставные органы Содружества Независимых Государств.
Петр Порошенко. Фото: twitter.com/poroshenko
"С учетом того, что Украина никогда не была и не является членом СНГ, и с учетом отказа СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили официальное предложение о прекращении нашего участия в уставных органах СНГ" , - заявил Порошенко во время Киевского форума безопасности, передает LB.ua.
Это решение также будет предусматривать закрытие украинских представительств в СНГ.
"Одновременно должна быть инвентаризованы вся договорно-правовая база, принятая в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам государства" , - подчеркнул он.
Напомним, 14 марта стало известно, что Министрество иностранных дел подготовило предложения для президента по выходу Украины из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.