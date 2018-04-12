Разведение сил и средств рядом со Станицей Луганской было запланировано на 13 апреля, но 11 апреля вечером боевики открыли огонь из стрелкового оружия, сообщили в штабе антитеррористической операции. Боевики сорвали разведение возле Станицы Луганской Фото: EPA Отмечается, что разведение было предварительно запланировано на 13 апреля."Вчера около 20.35 на участке разведения российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие по позициям Вооруженных сил Украины. Об указанном украинская сторона СЦКК сообщила специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что провокационные обстрелы оккупантами Станицы Луганской имеют устойчивую тенденцию, их цель – сорвать разведение сил и средств сторон при любых условиях", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1919446034732860 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.4 апреля пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что по итогам заседания ТКГ принято решение о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской 10 апреля, но оно не состоялось из-за обстрелов со стороны боевиков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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