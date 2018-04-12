|Боевики сорвали разведение сил возле Станицы Луганской – штаб АТО
|12.04.2018 14:14
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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.4 апреля пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что по итогам заседания ТКГ принято решение о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской 10 апреля, но оно не состоялось из-за обстрелов со стороны боевиков.
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