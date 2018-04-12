В музее Гонконга открылась арт-ярмарка Harbour Art Fair, на которой была представлена работа швейцарской художницы Кэрол Мэй Unhappy Meal - небольшая скульптура, которая имитировала коробку с едой из McDonalds.

Работа Мэй была посвящена критическому взгляду на культуру потребления и общество консьюмеризма.

Однако когда уборщики наводили порядок, они не заметили разницу и приняли арт-объект за мусор, следовательно выбросили его. Когда же они узнали, что это был экспонат, то отыскали коробку, но она уже была сильно повреждена.

Этот курьезный случай стал поводом для шуток в социальных сетях, однако автор объекта отнеслась к циниденту очень серьезно. Она сказала, что "не видит в случившемся вообще ничего смешного".

"В своих работах я имитирую реальность. Так что если скульптуру приняли за настоящий объект, я все сделала правильно", - отметила Мэй.

Как сообщал svodka.net ранее, на авторитетной выставке дизайна интерьеров INDEX, которая прошла на территории Дубая 26-29 марта, автор презентовал ванну, которую изготовил из окаменевшей древесины , привезенной из индонезийских тропических лесов.

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