Погода, Новости, загрузка...
В Гонконге арт-объект приняли за мусор и выбросили его
12.04.2018 14:15

В музее Гонконга открылась арт-ярмарка Harbour Art Fair, на которой была представлена работа швейцарской художницы Кэрол Мэй Unhappy Meal - небольшая скульптура, которая имитировала коробку с едой из McDonalds.

Работа Мэй была посвящена критическому взгляду на культуру потребления и общество консьюмеризма.

Однако когда уборщики наводили порядок, они не заметили разницу и приняли арт-объект за мусор, следовательно выбросили его. Когда же они узнали, что это был экспонат, то отыскали коробку, но она уже была сильно повреждена.

Этот курьезный случай стал поводом для шуток в социальных сетях, однако автор объекта отнеслась к циниденту очень серьезно. Она сказала, что "не видит в случившемся вообще ничего смешного".

"В своих работах я имитирую реальность. Так что если скульптуру приняли за настоящий объект, я все сделала правильно", - отметила Мэй.

Как сообщал svodka.net ранее, на авторитетной выставке дизайна интерьеров INDEX, которая прошла на территории Дубая 26-29 марта, автор презентовал ванну, которую изготовил из окаменевшей древесины, привезенной из индонезийских тропических лесов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить