Правоохранители задержали банду отдельно опасных преступников, которые убивали и похищали людей в Киеве.

В ходе спецоперации полиция провела 60 обысков в шести областях Украины. В результате, были задержаны пять преступников, при этом организатора группировки взяли в Румынии. Там он скрывался по фальшивым документам, информирует news.eizvestia.com.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, преступникам сообщили о подозрении в ряде тяжких и отдельно тяжких преступлений. Отмечается, что представители банды закладывали взрывчатку под машины, забивали людей металлическими палками и расстреливали их.

Задержанных подозревают в покушениях на киевских бизнесменов и в убийстве экс-директора «Укрспирта» Виктора Панкова, которое произошло 30 мая 2017 года. Подозреваемым выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

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