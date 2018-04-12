«Отныне имеем все цифровые продукты — от приложении, бот-чатов в Facebook, Telegram, Viber личных кабинетов на основном сайте компании. Понимаю, что мобильное приложение в идеале должны были бы представить года три назад. Сейчас бета-версии уже пользуется 3000 клиентов, особенно активно включились интернет-магазины и другие юридические лица. Приложение предусматривает до 50 услуг Укрпочты — можно отслеживать отправления, сохранять их, получать push-уведомления об изменении статуса в реальном времени, рассчитать стоимость отправлений по Украине и за границу. Калькулятор построен таким образом, что можно сравнить стоимость и срок пересылки различных видов доставки и выбрать самый удобный вариант. Из уникальных услуг — это перевод средств для родных, которые доставят курьером или почтальоном, и выбор индивидуальных марок с собственной фотографией или любым логотипом», — пояснил Игорь Смелянский, в. а. генерального директора Укрпочты.

В приложении реализована функция поиска ближайшего отделения, поиск индекса и перевод средств между картами или в отделение Укрпочты.

«После предоставления разрешения от Верховной Рады на предоставление финансовых услуг расширим функционал, чтобы обслуживать коммунальные услуги и использовать депозиты. Столкнулись с тем, что отделение Укрпочты для многих населенных пунктов — единственный островок цивилизации, следовательно будем развивать количество услуг. До конца июня планируется подключить к всемирной сети 2500 отделений. Оказалось, что есть проблемы не только с кадрами, которых можем научить в специализированных центрах, но и с возможностью Интернет-доступа».

«Мир меняется каждую минуту, изменяются потребности и запросы клиентов относительно скорости доступа к онлайн-услугам. Оказалось, что потребность в приложении настолько велика, что превысило наши прогнозы втрое. Есть время, чтобы во время пользования бета-версией приложения, выявить проблемы и их ликвидировать. В ІОЅ-версии будем прибавлять функционал и воплотим пожелания клиентов», — сообщил Владимир Демьяненко, руководитель компании D2, которая поддержала Укрпочту в разработке приложения.

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