Наибольшая активность террористов может наблюдаться в тех местах, где довольно большой процент русскоязычного населения

В планы Кремля по Украине входят не активные военные действия, а теракты, провокации и стравливание украинцев между собой, информирует svodka.net.

Об этом в эфире ObozTV заявил заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.

«Россия в Украине больше ориентирована не на военный захват, а на политический. Ориентирована, что на выборах придут пророссийские силы к власти и состоится не российская оккупация, а создание подчиненной страны», — отметил он.

По прогнозу Петренко, возможны теракты против русскоязычного населения для того, чтобы углубить конфликт между украиноязычными и русскоязычными украинцами.

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«Наибольшая активность террористов может наблюдаться в тех местах, где довольно большой процент русскоязычного населения… Это может быть Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса», — заявил знаток.

Также Петренко не исключил новых провокаций на западе Украины.

«Безусловно, они уже происходят. Маховик раскручен, я считаю, что это будет продолжаться. Главным бенефициаром в этой ситуации является Москва, не главными — Венгрия и Польша, которые заинтересованы в том, чтобы антипольские и антивенгерские настроения в Украине ухудшались», — подчеркнул он.

«Есть узкая категория украинцев, которые будут совершать эти акты. Мы должны понимать, что прямых связей с Россией эти акты нести не будут», — добавил эксперт.

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