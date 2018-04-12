Зато в качестве альтернативы предлагают использовать бумажные пакеты

Согласно проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать субъектам хозяйствования сферы торговли и услуг предлагать покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Это могут быть биологические полимерные или бумажные пакеты, многократные сумки и т.д., передает пресс-служба КГГА.

Как отмечается в проекте решения, во многих странах приняты или разрабатываются законодательные акты, которые прямо запрещают использование полимеров. Зато потребителям предлагают бумажные пакеты, которые полностью безопасны для человека.

"По официальным данным, в масштабах ЕС ежегодно в мусорном ведре оказываются 8 млрд пакетов. В среднем гражданин ЕС использует около 200 полиэтиленовых пакетов в год, как правило только один раз. Многие из этих пакетов позже оказываются в мировом океане с катастрофическими последствиями для морской фауны , поскольку полиэтилен практически не разлагается и не переваривается. Кроме того, они собираются течениями в огромные "мусорные пятна" площадью в несколько сотен тысяч квадратных километров " , - отметил автор соответствующего проекта решения остянтин Яловой.

По его словам, нормативно-правовые акты Украины не предусматривают право органов местного самоуправления устанавливать запрет обращения товаров на территории соответствующей административно-территориальной единицы, а также определять меры ответственности субъектов предпринимательства за нарушение таких предписаний.

Таким образом, вопрос запрета использования и продажи полиэтиленовых пакетов должно прежде только решаться централизованно на государственном уровне, поскольку требует изменений в законодательных актах Украины. Поэтому решение Киевсовета, если его поддержат депутаты на пленарном заседании будет носить рекомендательный характер.