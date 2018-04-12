В ближайшие сутки на северо-востоке Украины будет прохладно. В субботу на западе страны ожидаются дожди, кое-где грозы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На большей части Украины осадков 13 апреля не ожидается Фото: ЕРА Днем в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях +13...+18°. На западе, юге и в Винницкой области ночью +5...+10°, днем +19...+24°. В большинстве областей Украины осадков не будет. Небольшой дождь пройдет ночью в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.13 апреля в Киеве осадков не будет, температура ночью +4...+6°, днем +14...+16°.В субботу, 14 апреля, на Левобережье +1...+6°, на поверхности почвы, в восточных, Черниговской и Сумской областях кое-где и в воздухе заморозки 0...-4°; днем +14...+20°, в западных областях +17...+23°, в Закарпатье до +26°. В западной половине страны ожидаются дожди, кое-где грозы, на остальной территории без осадков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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