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В Украину вернутся заморозки - Укргидрометцентр
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12.04.2018 14:21
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В ближайшие сутки на северо-востоке Украины будет прохладно. В
субботу на западе страны ожидаются дожди, кое-где грозы. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке На большей части
Украины осадков 13 апреля не ожидается Фото: ЕРА Днем в
Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях +13...+18°.
На западе, юге и в Винницкой области ночью +5...+10°, днем
+19...+24°. В большинстве областей Украины осадков не будет.
Небольшой дождь пройдет ночью в Запорожской, Днепропетровской,
Полтавской и Харьковской областях.13 апреля в Киеве осадков не
будет, температура ночью +4...+6°, днем +14...+16°.В субботу, 14
апреля, на Левобережье +1...+6°, на поверхности почвы, в восточных,
Черниговской и Сумской областях кое-где и в воздухе заморозки
0...-4°; днем +14...+20°, в западных областях +17...+23°, в
Закарпатье до +26°. В западной половине страны ожидаются
дожди, кое-где грозы, на остальной территории без осадков.
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