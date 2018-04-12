Украина надеется на то, что Европейский Союз и Канада примут решение о предоставлении летального оборонительного вооружения для Украины. Об этом во время 11-го Киевского форума в Киеве заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает корреспондент

"Мы надеемся, что такое решение, которое приняли США (о предоставлении летального оборонительного вооружения для Украины - ред.), будет принято и нашими партнерами из Европейского Союза и Канады. Это решение ожидаемое и важное - как для военной составляющей, так и символической составляющей солидарности только мира", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал США позволили Украине покупать оружие у американских компаний.

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